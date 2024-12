Un camió s'encasta contra la paret d'una cafeteria a Tàrrega (Lleida)

LLEIDA 27 des. (EUROPA PRESS) -

Un camió s'ha encastat aquest divendres sobre les 8.56 hores contra la paret d'una cafeteria a la plaça de Riambau de Tàrrega (Lleida), segons han explicat els Bombers de la Generalitat en un missatge en 'X'.

Durant l'accident no hi ha hagut ferits, però els serveis d'emergències han activat 3 dotacions i han alliberat al conductor de la cabina del camió.

A més, han tancat els serveis bàsics de la cafeteria --gas i llum-- i, encara que segons les primeres valoracions indiquen que no hi ha danys estructurals, s'ha activat l'arquitecte municipal i la unitat d'Estructures Col·lapsades dels Bombers per valorar la possible afectació.