Un camió incendiat talla la C-58 a Sant Quirze del Vallès en direcció Terrassa (Barcelona)

BARCELONA 28 maig (EUROPA PRESS) -

L'incendi d'un camió ha obligat a tallar la C-58 a Sant Quirze del Vallès en direcció Terrassa (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en una anotació a X recollida per Europa Press.

Les retencions es produeixen des de Barberà del Vallès (Barcelona) a Sant Quirze en sentit nord, i per això s'han habilitat desviaments per la sortida 12 de la mateixa via; a més, hi ha parades de 3 quilòmetres a Sant Quirze en sentit sud.

Per extingir l'incendi, els Bombers de la Generalitat han mobilitzat tres dotacions.