Un camió d'escombraries bolca a l'AP-7 a l'altura de Cerdanyola (Barcelona) en sentit Girona

BARCELONA 5 març (EUROPA PRESS) -
Un camió d'escombraries ha bolcat aquest dijous al voltant de les 14 hores enmig de l'AP-7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en sentit Girona.
Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), els vehicles circulen pel voral dret i ja es registren més d'11 quilòmetres de retencions a l'AP-7 entre Cerdanyola i Castellbisbal.
L'accident també ha afectat la circulació de la B-23 des del Papiol a l'enllaç amb l'AP-7, i Trànsit recomana utilitzar vies alternatives com l'A-2, la B-40 i la C-58 per a tots els vehicles que continuïn el trajecte en sentit nord i també per als conductors que surtin de Barcelona per la B-23.