Un camió de Bombers revisarà aquest dilluns a la nit el perímetre de l'incendi de Portbou (Girona)

GIRONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -

Un camió d'aigua dels Bombers de la Generalitat es quedarà aquest dilluns a la nit per revisar el perímetre de l'incendi forestal de Portbou (Girona) i actuar "en cas de detectar algun punt calent".

En una anotació a Twitter aquest dilluns, recollida per Europa Press, els bombers han informat que el vent de tramuntana "ha afluixat", i que la resta de les dotacions comencen a recollir línies d'aigua per tornar al parc.

L'incendi, que crema des d'aquest divendres la localitat de Portbou, ha estat donat per controlat pels Bombers, que afegeixen que des d'aquest diumenge "ja no hi ha flama".