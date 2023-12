Un camió bolca a l'AP-7 a Martorell (Barcelona) i perd combustible sobre la calçada

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

Un camió de mercaderies ha bolcat aquest dilluns a la tarda a l'autopista AP-7 a l'altura de Martorell (Barcelona), on els Bombers de la Generalitat treballen per contenir la fuita de combustible del vehicle que ha abocat sobre la calçada.

Fonts dels Bombers consultades per Europa Press han indicat que el camió transportava policarbonat per fer plàstic i que fins a les 17.45 hores no han activat cap pla per possible incendi.

El camió accidentat ha quedat travessat a l'autopista, per sobre de la mitjana i ocupant tots dos sentits de la marxa, i hi ha 7 quilòmetres de retenció en direcció Tarragona (amb només un carril obert) i 6 quilòmetres més en direcció Girona (amb un carril tallat i dos oberts).