Camila Cabello actuarà a Barcelona i Madrid en el festival Alma

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

L'artista pop cubà-nord-americana Camila Cabello actuarà el 24 de juny a Barcelona i l'endemà a Madrid, dins la programació dels festivals Alma Occident, ha informat aquest dilluns l'organització.

Cabello ho farà el 24 de juny al Poble Espanyol de Barcelona i el 25 al Parque Tierno Galván de Madrid, i les entrades es posaran a la venda aquest dimecres al migdia.

Camila Cabello presentarà en l'Alma Occident el seu quart àlbum d'estudi, 'C, Xoxo', al qual s'afegiran temes com 'Havana', 'Señorita' i 'Don't go yet', i se suma a una programació en la qual figuren Wilco, The Corrs i Alan Parsons Live Project, entre d'altres.