CAMFiC veu en la violència masclista un "problema de salut pública" i afirma que accelera patologies

BARCELONA 24 nov. (EUROPA PRESS) -
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) ha considerat que la violència masclista és un "problema de salut pública" ja que, segons l'evidència científica, accelera patologies cròniques greus i condiciona l'esperança de vida.
En un comunicat d'aquest dilluns, recorda que segons l'estudi JAHA del 2020, les dones que pateixen violència tenen un 31% més de risc de patir malalties cardiovasculars i fins a un 44% més de risc de mortalitat; i el risc cardiovascular continua fins a 5 o 8 anys després de patir la violència masclista.
El Grup de Violència Masclista de CAMFiC veu "imprescindible" saber com actuar a les consultes i tenir una visió del marc legal per poder tractar millor aquestes dones en l'atenció primària, en què entre el 25% i 30% de pacients han viscut aquestes situacions.