La Camfic veu "contrari a l'ètica" incentivar econòmicament l'escurçament de baixes mèdiques

La societat científica proposa la reducció de demores assistencials
BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic) ha qualificat d'"inadequat i potencialment contrari a l'ètica" incloure incentius econòmics vinculats a la durada de la incapacitat temporal (IT) al Catàleg d'objectius de la Contraprestació per Resultats (CPR) 2026 del CatSalut.
El nou catàleg per a l'Atenció Primària incorpora dos objectius amb incentivament econòmic (un 1,5% de pes cadascun) basats en la mitjana de dies d'excés respecte a una "durada òptima" en patologies osteomusculares i de salut mental, informa la societat científica en un comunicat aquest dimarts.
Des de la Camfic adverteixen que aquesta formulació introdueix un "conflicte d'interessos estructural" que pot erosionar la confiança entre metge i pacient, considerant que l'incentiu podria generar una percepció de coerció, especialment en l'àmbit de la salut mental, i augmentar el risc d'altes prematures o recaigudes.
Han recordat que el Codi Deontològic prioritza l'absència d'interferències econòmiques en la salut del pacient i exigeix preservar la independència professional enfront de mesures restrictives inadequades.
Així mateix, alerten que no ajustar aquests indicadors per nivell socioeconòmic i complexitat podria penalitzar als centres que atenen a poblacions més vulnerables o amb pitjors condicions laborals.
PROPOSTES DE CANVI
En resposta, la Camfic proposa redissenyar la proposta perquè el focus passi dels "dies de baixa" a la reducció de demores assistencials.
Entre les seves recomanacions destaquen indicadors de procés a fi de mesurar temps d'espera per a proves diagnòstiques, rehabilitació i primeres visites en salut mental o incorporar obligatòriament indicadors de "re-baixa" o recidiva als 30, 60 i 90 dies per evitar danys per altes precipitades.
També insta a evitar llindars rígids basats en taules poblacionals que no tenen en compte la situació individual del treballador i la creació d'un comitè de seguiment amb professionals de primària, salut mental i ètica assistencial.