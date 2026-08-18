Cambrils (Tarragona) ret homenatge a les víctimes de l'atemptat del 17A en el seu novè aniversari

TARRAGONA 18 ago. (EUROPA PRESS) -
Cambrils (Tarragona) ha acollit aquest dimarts un acte institucional per commemorar el 9 aniversari dels atemptats del 17 i 18 d'agost de 2017 de Barcelona i Cambrils i que es van saldar amb 16 morts, ha informat l'Ajuntament en un comunicat aquest dimarts.
L'alcalde, Oliver Klein, ha dedicat unes paraules de record a les víctimes, especialment a la dona morta en l'atac de Cambrils, i ha expressat el seu agraïment a les forces policials.
A continuació, ha llegit un manifest institucional centrat en valors com "el respecte per la diversitat, la comprensió, el diàleg entre persones que pensen diferent, l'harmonia i el desig de viure junts en pau".
Klein ha reivindicat Cambrils com una ciutat "amable, oberta, acollidora, tolerant, pacífica i profundament pacifista" i ha apel·lat a mirar "cap a endavant per reafirmar això que som i això que volem continuar sent".
L'homenatge ha acabat amb una ofrena floral de roses blanques en el qual han participat Klein, la subdelegada del Govern central, Elisabet Romero; el director dels Serveis Territorials d'Administració Local, Josep Rofes; el cap de la Policia Local, Carles Besora, i Josep Maria Rovira com a representant de les víctimes i ha finalitzat amb un minut de silenci.