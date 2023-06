Cambray crida a "encomanar" l'hàbit lector després de lliurar els premis 'El Gust per la Lectura'

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, ha lliurat aquest dijous els premis del concurs 'El Gust per la Lectura' i ha motivat els estudiants a "continuar llegint i a encomanar el plaer per la lectura als qui encara no l'han descobert".

En el lliurament de premis ha assegurat que aquest reconeixement "també és per als docents, gestors de biblioteques i famílies" i ha recordat que la Conselleria té diferents programes per incentivar la lectura entre nens i joves, ha informat el Govern en un comunicat.

Aquest premi pretén "incentivar la lectura literària i desenvolupar l'hàbit lector entre els més joves", va destinat a alumnes de primària, ESO, batxillerat i escoles d'adults, i en aquesta edició hi han participat 7.500 alumnes de 128 centres, amb un total de 343 treballs.