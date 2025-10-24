La Cambra de Sabadell (Barcelona) explora "mercats estratègics" al golf Pèrsic

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
La Cambra de Sabadell (Barcelona) ha organitzat una missió comercial a l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs Units i Kuwait, considerats "tres mercats estratègics del golf Pèrsic, programada del 19 al 27 d'octubre, informa en un comunicat aquest divendres.
Es tracta d'una iniciativa dins el Pla d'Acció Internacional 2025 (PAI'25), impulsat pel Consell de Cambres de Catalunya i Acció, l'agència per a la competitivitat empresarial del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat.
La missió, de caràcter plurisectorial, està dirigida pel responsable de Promoció del Comerç Internacional de la Cambra de Sabadell, Vicenç Vicente, i compta amb 7 empreses catalanes dels sectors de tractament de residus, cosmètica, embalatge, alimentació i begudes, equips mèdics i filtració industrial.