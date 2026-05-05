La Calòrica i T de Teatre s'uneixen per al projecte 'Les dones Piñeiro'

BARCELONA 5 maig (EUROPA PRESS) -
Les companyies teatrals catalanes La Calòrica i T de Teatre s'uniran en el projecte 'Les dones Piñeiro', reunint els seus equips artístics i d'intèrprets, i l'obra s'estrenarà el 3 de febrer del 2027 al Teatre Poliorama de Barcelona.
'Les dones Piñeiro' és una història de família, de classe, de gènere i d'identitat i, sobretot, la història del paper sovint silenciat de la dona en les lluites obreres i sindicals de la dècada dels 80 ambientada en una fàbrica fictícia de calderes, informen aquest dimarts les companyies en un comunicat.
A través de diverses generacions de la família Piñeiro, provinents de Galícia i instal·lades al cinturó industrial de Barcelona, l'obra recorre diferents moments de la història recent com l'equiparació salarial dels primers anys democràtics fins als ERO derivats de l'esclat de la bombolla immobiliària.
El text de 'Les dones Piñeiro' està en procés d'escriptura i el signa Joan Yago i el director serà Israel Solà (La Calòrica) i l'espectacle comptarà amb intèrprets de totes dues companyies: Mamen Duch, Xavi Francés, Aitor Galisteo-Rocher, Esther López, Júlia Truyol, Marta Pérez, Carme Pla, Marc Rius i Àgata Roca.
Roca, de T de Teatre, ha destacat de La Calòrica "la seva mirada lúcida i contemporània, la capacitat de fer humor amb intel·ligència i sentit crític", mentre que per part de La Calòrica, Esther López ha mostrat la seva admiració pel model de companyia de T de Teatre, per continuar juntes tants anys i la seva valentia a l'hora de reinventar-se.
T DE CALÒRICA
T de Teatre és una companyia amb 35 anys de trajectòria, mentre que La Calòrica, amb 15 anys de recorregut, i la unió entre totes dues formacions representa un esdeveniment poc habitual en el sector i un diàleg creatiu entre dues generacions teatrals que comparteixen "el compromís amb el teatre de creació, la comunitat i l'humor com a eina crítica".
"No volem fer un espectacle de T de Teatre o de La Calòrica, sinó precisament un espectacle fruit d'aquesta unió. Un espectacle de les T de Calòrica", ha afegit Carme Pla, de T de Teatre.