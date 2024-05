Cala Vento versiona 'Pau' d'Els Pets pel 20è aniversari de la cançó

BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -

El duo Cala Vento ha versionat la cançó 'Pau' de la banda Els Pets amb motiu del 20è aniversari d'aquest tema, ha informat el segell discogràfic Montgrí en un comunicat aquest divendres.

En un origen la lletra parlava sobre la vida d'un jove activista de 20 anys, i amb aquesta revisió Cala Vento l'actualitzen i el protagonista ja passa dels 40; el seu activisme "s'ha digitalitzat i sembla que encara conviu amb la mateixa precarietat que l'acompanyava de jove".

Amb aquesta cançó, el duo canta "per primera vegada" un tema íntegrament en català; el videoclip ha estat dirigit per Gin Torrado i produït per Carmel, i compta amb el presentador Bruno Sokolowicz interpretant el personatge de Pau 20 anys després.