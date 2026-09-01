CaixaForum de Barcelona acollirà a partir de novembre una exposició sobre l'imperi assiri

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
El CaixaForum de Barcelona acollirà durant l'últim quadrimestre de 2026 les exposicions 'Una força del passat', que explora la influència de les imatges i les formes del passat en l'art contemporani, i 'Soc Assurbanipal, rei del món, rei d'Assíria', que recupera un dels reis oblidats de la història, informa aquest dimarts la Fundació La Caixa en un comunicat.
Prenent com a punt de partida el títol d'un poema de Pier Paolo Pasolini que reivindica la tradició com una forma de pensar en el present, l'exposició 'Una força del passat' reuneix una selecció de les obres de la Col·lecció d'Art Contemporani de la Fundació La Caixa per explorar com els artistes contemporanis aborden els llenguatges visuals i culturals heretats.
La mostra s'obrirà el 23 de setembre i durarà fins al 10 de gener, i s'hi han reunit obres que remeten a pintures, escultures, mitologies i iconografies del passat mitjançant la cita, l'apropiació, l'homenatge i la confrontació crítica.
El Caixaforum inaugurarà el 18 de novembre 'Soc Assurbanipal, rei del món, rei d'Assíria', que es podrà visitar fins a març de 2027, en la qual es repassen les múltiples facetes de l'últim gran rei d'Assíria i un dels monarques més oblidats de la història.
Organitzada per la Fundació La Caixa en col·laboració amb el British Museum, la mostra presenta més de 150 peces de la col·lecció de la pinacoteca londinenca que il·lustren la vida i la influència del monarca i posar en perspectiva la seva importància històrica.
Entre els anys 669 i el 631 a.C., Asurbanipal va governar l'imperi més gran del món des de la ciutat de Nínive, l'actual Mossul (Iraq), i el seu regnat va marcar el punt culminant de l'imperi assiri.
CosmoCaixa oferirà l'exposició 'Taurons. Els guardians dels oceans', una mirada profunda als secrets d'aquests animals presents en els oceans des de fa 450 milions d'anys i imprescindibles per mantenir l'equilibri ecològic dels mars.
A més, el museu acollirà durant un any un esquelet de balena, instal·lació que contribuirà a conscienciar al públic sobre el paper d'aquests cetacis en els ecosistemes marins.