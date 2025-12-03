CaixaBank i Grup Clipper's donen la recaptació del Cap Roig Festival a 5 entitats

GIRONA 3 des. (EUROPA PRESS) -
CaixaBank i el Grup Clipper's han donat la recaptació solidària del Cap Roig Festival 2025, que ha superat els 55.000 euros, a 5 entitats socials de Girona i el Baix Empordà, informen aquest dimecres en un comunicat.
Les entitats beneficiàries han estat el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, l'Associació Pots, l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta, la Fundació Vimar i la Fundació Arcadi Armangué Barceló.
Els fons recaptats impulsaran projectes "clau" que van des d'un parc inclusiu i un vehicle adaptat fins a la creació d'una unitat de dermatoscòpia digital i l'impuls de la recerca en fibrosi quística.
El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria Gonzàlez, ha destacat que és un "orgull organitzar un festival d'èxit que genera valor i impacte positiu al territori" i destaca que en aquesta edició s'ha reforçat el vessant social i han contribuït a impulsar projectes d'aquestes 5 entitats.
El president del Grup Clipper's, Juli Guiu, ha afegit que Cap Roig Solidari és una iniciativa que es va impulsar per incorporar una mirada social dins el festival, i afirma que les entitats beneficiàries "fan una feina imprescindible".