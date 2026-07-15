La caiguda d'un arbre sobre una casa de colònies a Olot deixa 8 ferits, 1 d'ells greu

GIRONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
Vuit persones han resultat ferides aquest dimecres a la tarda després de caure un arbre sobre una casa de colònies a Olot (Girona), una de les quals en estat greu i ha estat traslladada a l'Hospital Josep Trueta.
Segons una anotació del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a X recollida per Europa Press, els metges estan atenent una altra persona ferida menys greu traslladada a l'Hospital d'Olot i sis lleus, que han derivat al mateix centre.
El SEM ha activat 5 ambulàncies, un equip conjunt amb els Bombers de la Generalitat, l'helicòpter medicalitzat i l'equip de psicòlegs.