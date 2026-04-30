Caganer.com crea una nova versió de la figura de la Rosalía pel disc 'LUX'

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
Caganer.com ha volgut retre homenatge a Rosalía amb una nova versió de la seva figura, per celebrar el disc 'LUX' i l'inici de la seva gira internacional, ha informat l'empresa en un comunicat d'aquest dijous.
El nou model recrea la imatge que apareix a la portada del seu últim disc i Caganer.com explica que és per homenatjar la cantant, "qui ha donat a conèixer el territori i les tradicions catalanes a un públic internacional".
El primer caganer dedicat a Rosalía es va dissenyar el 2019, poc després de l'estrena del seu segon disc 'El Mal Querer', i va ser un "èxit de vendes"; i la nova figura s'ha posat a la venda aquesta setmana, amb la qual la companyia arriba a més de 750 caganers.