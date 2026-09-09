La Cadena Ser i Catalunya Ràdio celebraran els 50 anys de futbol en català

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Ràdio Barcelona - Cadena Ser i Catalunya Ràdio commemoraran els 50 anys de la primera transmissió de futbol en català després de la dictadura, a càrrec de Joaquim Maria Puyal, amb una emissió conjunta el 16 de setembre abans del partit FC Barcelona-Racing de Santander.
El programa estarà codirigit per Sique Rodríguez i Ricard Torquemada, reunirà les principals veus i col·laboradors de les dues emissores, i repassarà els moments "més emblemàtics" de la història de les narracions de futbol en català, informa Ser Catalunya en un comunicat aquest dimecres.
Dos dies abans, el 14 de setembre, els presentadors del programa de Ser Catalunya 'Què t'hi Jugues!' s'incorporaran al programa de Catalunya Ràdio 'Tot Costa', i el 15 de setembre els protagonistes de 'Tot Costa' visitaran el programa de la Ser.
El 5 de setembre del 1976, des dels micròfons de Ràdio Barcelona, Joaquim Maria Puyal va narrar en català el partit FC Barcelona-Las Palmas en directe des de l'Spotify Camp Nou.
Puyal i el seu equip van narrar a Ràdio Barcelona fins al 1985 "episodis inoblidables de la història del Barça", com l''Urruti t'estimo', que després van tenir continuïtat a Catalunya Ràdio.