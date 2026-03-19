El cadàver trobat a la platja del Somorrostro de Barcelona és el del jove desaparegut

Lorena Sopêna - Europa Press
BARCELONA 19 març (EUROPA PRESS) -
El cadàver trobat aquest dijous a la tarda a la platja del Somorrostro de Barcelona és el del jove nord-americà de 20 anys desaparegut des de dimarts a la capital catalana, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
El cos ha estat localitzat cap a les 18.40 hores a l'aigua, en el punt on efectius de la unitat subaqüàtica i marítima del cos policial treballaven des de dimecres per tractar de localitzar-lo, i la zona en la qual ha aparegut el cadàver s'ha acordonat.
La policia va rebre una denúncia per desaparició la matinada de dimarts després que aquest jove, procedent de Chicago, no tornés a l'apartament on s'allotjava i fos vist per última vegada en una discoteca de la Vila Olímpica de Barcelona.