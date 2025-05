El cadàver de la dona trobada a Ciutat Meridiana té "indicis de criminalitat"

BARCELONA 26 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han determinat que el cadàver trobat aquest diumenge en un domicili del barri de Ciutat Meridiana, a Barcelona, és d'una dona i presentava "indicis de criminalitat", informen fonts dels Mossos d'Esquadra a Europa Press.

Aquest dilluns al matí, la policia catalana ha detingut un home de 55 anys per presumpta relació amb els fets, i per això la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec de la investigació per determinar si eren parella o no.

A causa del seu avançat estat de descomposició, encara no s'ha determinat la identitat de la dona, que "feia temps" que estava morta, informen les mateixes fonts.

L'avís es va produir diumenge cap a les 19.00 hores, quan els agents es van desplaçar fins a l'edifici després que els veïns de la finca es queixessin d'una forta olor que desprenia un dels pisos.

El detingut passarà a disposició judicial pròximament.