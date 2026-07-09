Una de cada 6 estacions de l'Aemet va registrar aquest dimecres 40 graus o més

MADRID, 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Una de cada sis estacions de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) va registrar aquest dimecres 40 graus o més, amb una màxima de 43,7 a Ontinyent (València), segons ha informat a través del seu compte d'X l'organisme estatal.
A Catalunya es van batre diversos rècords absoluts en algunes estacions amb més d'un segle de dades, com Barcelona Fabra (que va arribar a 40,9 graus) i Barcelona Aeroport (amb 37,7 graus).
Reus Aeroport (Tarragona) va arribar per primera vegada a 40 graus en 74 anys de dades, mentre que Girona Aeroport als 41,6.