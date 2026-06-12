8 de cada 10 persones grans víctimes de maltractament ateses per la Creu Roja el 2025 són dones

BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
Vuit de cada 10 persones grans (84%) víctimes de maltractament ateses per la Creu Roja el 2025 van ser dones, d'un total de 534 persones ateses, informa l'entitat en un comunicat d'aquest divendres.
L'organització remarca que ser dona "incrementa significativament" el risc de patir maltractament en la vellesa, un risc que s'agreuja quan conflueixen altres factors com l'origen, la pertinença a minories religioses o una orientació sexual no normativa.
La tasca ha estat possible gràcies a la implicació de 73 persones voluntàries, amb una participació majoritària de dones (49), presents a 14 municipis; a tot l'Estat s'ha arribat a 2.229 persones grans, el 80% dones, de 96 municipis.