El CAC veu "poc ambiciós" el projecte del nou canal de TVE a Catalunya

Aprova l'informe previ sobre el nou MUX català

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat l'informe previ sobre la proposta del Govern per al nou canal múltiple (MUX) addicional de televisió en l'àmbit català, tot i que veu "poc ambiciós" el projecte del nou canal de TVE, al qual correspon el 25% d'aquest MUX.

La proposta contempla assignar un 50% de la capacitat del MUX a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per a les emissions en ultra alta definició (UHD), el 25% a Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) i el 25% per a gestió privada, informa en un comunicat d'aquest dijous.

En relació amb la sol·licitud de la CCMA per fer possible que TV3 emeti en UHD, el CAC ho entén com "una millora tecnològica" que d'una altra manera no es podria produir.

RTVE

El CAC veu "poc ambiciós" l'objectiu d'acabar el primer any amb un mínim del 60% del total d'emissions en català en el nou canal de TVE, i d'emetre el 100% en català en un màxim de dos anys, com recull la proposta de conveni entre RTVE i el Govern.

Segons el Consell, amb aquesta proposta pot ser que no s'arribi al 60% d'emissions en català fins poc abans de complir-se el primer any i assenyala que, abans que això passi, tampoc no hi ha un mínim establert.

L'informe afirma que la proposta del conveni es limita a consignar una obligació genèrica d'emetre una programació "per promoure la diversitat cultural i lingüística en l'àmbit del servei públic de comunicació audiovisual", cosa que veu poc concret.

Afegeix que tampoc no es detalla el tipus de continguts que s'emetran ni el target d'audiència, i no es quantifica la inversió en producció.

Així i tot, el CAC veu "positiu" augmentar l'oferta audiovisual dirigida als espectadors catalans, especialment si s'emet en català, i suggereix destinar una part del MUX a la reciprocitat amb els canals públics de la Comunitat Valenciana i les Balears.

CANAL PRIVAT

El Consell considera que cal "preservar l'essència inicial del MUX privat" destinant una part de la gestió a prestadors privats.

"Seria raonable que si hi ha una oferta privada de TDT no acabés sent finalment per a un sol operador --és a dir, un sol canal-- per no limitar la competència privada, i que s'analitzés la possibilitat tècnica d'oferir dos canals privats independents", diu l'informe.