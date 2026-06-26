El CAC celebra l'entrada de 3Cat a la UER com a membre auxiliar

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) s'ha felicitat per la incorporació de 3Cat com a membre auxiliar de la Unió Europea de Radiodifusió (EBU-UER).
Ha considerat "d'especial rellevància" aquesta incorporació, tenint en compte que és la primera vegada que hi té accés una corporació que no té abast estatal, informa aquest divendres l'organisme regulador en un comunicat.
El CAC creu que el pas aprovat dijous en l'assemblea de la UER "reforça la legitimitat dels mitjans públics catalans i la identitat a nivell europeu de les produccions audiovisuals de caràcter públic que es fan a Catalunya".
El regulador ha recordat que aquest era un dels compromisos contrets per la Generalitat, de la mateixa manera que ho va ser garantir la presència del CAC a l'European Regulators Group for Audiovisual Media Services.
Es tracta d'un organisme que ha estat substituït pel Comitè Europeu de Serveis de Mitjans de Comunicació i que "de moment no ha acceptat la integració del CAC com a membre de ple dret".