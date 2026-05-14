El CAC analitza la presència de periodistes autors en els seus mitjans durant Sant Jordi

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) ha analitzat per primera vegada en un estudi la presència dels llibres escrits pels conductors dels seus programes durant la diada de Sant Jordi en les principals ràdios i televisions de Catalunya.
Segons informa aquest dijous en un comunicat, el 2024 ja havia fet un estudi sobre la diada de Sant Jordi, únicament referit a TV3 arran d'unes queixes, i ho va repetir el 2025, també només sobre TV3.
Aquesta diada de Sant Jordi, RAC1 va ser el mitjà que més espai va dedicar a parlar sobre llibres escrits per conductors o membres dels seus programes, incloent els informatius: de les 46 intervencions que va emetre el 23 d'abril, el 26% es van referir a autors que formen part directa del mitjà, sense incloure col·laboradors i contertulians.
A TV3, el 7,2% de les 11 intervencions estaven vinculades a conductors, tant de programes com d'informatius del mitjà; a La2 Cat, el percentatge va ser del 5,3% de les 57 intervencions; a Catalunya Ràdio, el 3,2% de les 63 intervencions, mentre que a Betevé cap de les 34 intervencions tenia relació professional amb el mitjà.
El conseller responsable de l'àmbit de Continguts del CAC, Enric Casas, ha afirmat que la diada confirma el protagonisme de la cultura catalana, i ha dit que en aquest context "s'ha d'extremar l'autocontrol dels mitjans en la promoció d'autors vinculats professionalment a les seves estructures, per garantir criteris de pluralitat, equitat i servei públic".