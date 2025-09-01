Cabré vol diversificar les fonts de finançament de l'IEC i projectar la investigació

BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha pres possessió del càrrec per al mandat 2025-2029 després de ser reelegida i ha fixat com a prioritats diversificar les fonts de finançament de la institució i projectar la investigació.
En aquesta etapa comptarà amb Andreu Domingo i Roser Salicrú com a vice-presidents, Àngel Messeguer com a secretari general i Miquel Canals com a secretari científic, informa l'IEC aquest dilluns en un comunicat.
En l'acte de possessió, Cabré ha definit aquesta nova etapa com de continuïtat i, al mateix temps, de renovació, i ha considerat que el suport rebut en les passades eleccions al juny fa creure que es va "pel bon camí".
Ha dit que la institució vol diversificar les seves fonts de finançament per "reduir la dependència dels organismes públics catalans i apel·lar a les institucions privades i organitzacions internacionals".
Així mateix, ha dit, vol projectar a l'exterior la investigació produïda per la institució i ser una entitat propera a la societat civil: "La ciutadania ha de ser copartícipe de la cura de la llengua, junt amb l'IEC".