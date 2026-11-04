Cabré (IEC) demana als professors "una actitud ferma" a emprar el català i reforçar el seu prestigi

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha inaugurat aquest dimecres el curs acadèmic 2026-2027 amb un acte institucional en què la presidenta de la institució, Teresa Cabré, ha demanat que els professors tinguin un coneixement sòlid de la llengua catalana i "una actitud ferma a utilitzar-la a favor del seu prestigi i de la transmissió de la cultura".
L'acte ha estat presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i ha comptat amb la presència de membres de la comunitat acadèmica, científica i cultural, ha informat l'IEC en un comunicat.
Cabré ha destacat el rol dels docents com a "exemples a seguir per normalitzar l'ús i la qualitat de la llengua catalana", i ha apuntat que els professors han de tenir un coneixement sòlid de l'idioma.
Per això, ha demanat la col·laboració de l'Administració per abordar "amb valentia els impediments que afronta la comunitat educativa i treballar amb la complicitat dels mestres".
SALVADOR ILLA
El president Illa ha defensat que "la tecnologia és positiva i hem de veure-la amb precaució, però no amb por", i ha advocat per una manera de governar-la basada en una lògica d'interès públic.
"La tasca de l'IEC en la promoció de la identitat i llengua catalanes és un estímul", ha afirmat Illa, que també ha destacat la font de rigor i coneixement que al seu parer representa la institució.
Cabré ha lliurat a Illa un document elaborat per 11 científics --la majoria d'ells de l'IEC-- que aborda la relació entre el canvi climàtic i les catàstrofes naturals.
CONFERÈNCIA INAUGURAL
A més, l'acte ha comptat amb una conferència inaugural a càrrec de la doctora en informàtica i membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l'IEC, Rosa Maria Badia, que s'ha centrat en supercomputació, IA i computació quàntica.
Badia ha assegurat que "cal desmitificar" els temors sobre l'impacte negatiu de la IA, encara que l'ha definit com a eina amb potencial de ser una arma de doble tall, que podria conduir a avenços significatius o a resultats perjudicials per a la societat.