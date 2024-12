Cabré (IEC) celebra que es vegi la "singularitat" catalana per mantenir Literatura a Batxillerat

BARCELONA 17 des. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha valorat positivament aquest dimarts que el Ministeri d'Educació tingui en compte la "singularitat" cultural i lingüística de Catalunya per mantenir Literatura com a matèria de modalitat a 2º de Batxillerat, i que no passi a ser optativa de 1º.

Ho ha dit en declaracions a Europa Press, després que la consellera d'Educació i FP de la Generalitat, Esther Niubó, hagi afirmat que la seva Conselleria està en converses amb el Ministeri per mantenir Literatura Catalana i Castellana a 2º de Batxillerat, i que des del Ministeri tenen en compte la singularitat de Catalunya.

Cabré ha celebrat que el Ministeri d'Educació tingui en compte que la Literatura Catalana "és molt important per a l'alumnat a Catalunya per no rebaixar les hores de docència".