Cabré (IEC) acusa al PP de "cinisme" per reivindicar el valencià al Congrés i retallar-ne el seu ús

BARCELONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -

La directora de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Teresa Cabré, ha acusat de "cinisme" al PP per reivindicar el nom valencià al Congrés dels Diputats, en referència a la denominació 'català-valencià', i després retallar-lo a la Comunitat Valenciana.

En una entrevista d'aquest divendres a 'Vilaweb' recollida per Europa Press, ha assenyalat que li "preocupa extraordinàriament" que els nous governs valencià i dels Illes Balears vagin en la línia de la fragmentació, textualment, canviant el nom de secretaries i d'oficines de política lingüística.

Ha sostingut que no es pot "desaprofitar que les llengües cooficials es puguin utilitzar al Congrés", encara que la denominació català-valencià es tracta, al seu judici, d'una solució política que es pot utilitzar de manera tendenciosa, en les seves paraules.

La presidenta de l'IEC ha advertit que aquesta denominació pot portar a "reavivar la fragmentació lingüística" entre català i valencià, la qual veu superada, i que darrere de tots els obstacles al nom, textualment, hi son aquells que no volen que hi hagi unitat de la llengua.

"A mi m'hagués agradat una fórmula que digués: 'Llengua catalana, anomenada valencià al territori de la Comunitat Valenciana'", ha explicat Cabré, una denominació que per ella correspon amb la realitat i no hagués creat confusions, en les seves paraules.