Cabrafotuda i 'La Turra' triomfen als Premis Crit a la creació de contingut en català

'Déus i Simis', 'Amunt País Valencià' i Co.torrita també han estat reconeguts en les categories generals

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El creador de contingut Fran Tudela (conegut a les xarxes socials com a Cabrafotuda) i el programa de la plataforma 3Cat 'La Turra', presentat per Alba Riera, han estat els principals triomfadors dels Premis Crit a la creació de contingut en català, amb els premis al millor creador de l'any i a millor projecte de l'any, respectivament.

La gala d'aquesta 1a edició dels premis s'ha celebrat aquest divendres al Teatre Nacional de Catalunya (TNC) i ha estat organitzada per l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), 3Cat i Accent Obert, ha informat en un comunicat l'Amic.

En les categories generals, han estat reconeguts també 'Déus i Simis' (projecte més innovador), 'Amunt País Valencià!' (millor campanya digital) i Co.torrita, pseudònim de Constança Ramis (creadora emergent).

El jurat dels premis està format per 13 professionals experts del sector audiovisual i de la creació de continguts en xarxes per a uns premis que "neixen amb la voluntat de reconèixer i enfortir la creació de contingut digital en català".

CATEGORIES TEMÀTIQUES

En la categoria d'entreteniment ha estat premiat el pòdcast 'El dolcet pal cafè'; en informació i actualitat el creador Cabrafotuda; en divulgació científica la xarxa de creadors Neurones Fregides; en art i cultura la creadora Lefki.B; en compromís social Blanca Trull, i en llengua el projecte Parlars Mallorquins de Joan Salvador.

'La Ruta dels Esmorzars' ha rebut el premi en la categoria gastronomia, el creador Lluc Aparicio (Parisio Productions) en la categoria humor, Cèlia Espanya en estil de vida i Karol Escútia i Loren Muñoz en la categoria esports.

El premi a millor vídeo de l'any, escollit per votació popular, ha estat per Alegria de Poble (Rixi Barberà), per un vídeo que explica les conseqüències de la dana a Algemesí (València) amb més d'1,7 milions de visualitzacions.