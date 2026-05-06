El cabildo de Tenerife mostra el seu "rebuig absolut" a que el creuer sigui traslladat a l'illa

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 maig (EUROPA PRESS) -
El cabildo de Tenerife ha mostrat aquest dimecres el seu "rebuig absolut i rotund" al fet que el creuer MV Hondius, afectat per un brot d'hantavirus i que ha fet parada a Cap Verd, sigui traslladat a l'illa, tal com ha acordat el Govern central.
En un comunicat llegit en roda de premsa per la presidenta, Rosa Dávila (CC), la corporació "tanca files" amb el president de les Canàries, Fernando Clavijo, en el rebuig a que el creuer recali en aigües de l'arxipèlag.
"Tenerife no es pot convertir un cop més en el territori elegit per assumir crisis internacionals que altres països no volen gestionar", ha detallat Dávila, després de subratllar que "resulta inadmissible que es pretengui posar en risc la seguretat sanitària, la tranquil·litat social i la capacitat assistencial" de l'illa.