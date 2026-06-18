Cabaret Voltaire desplega al Sónar el seu pols industrial

David Zorrakino - Europa Press
Metrika ofereix un xou irreverent de dembow, rap i electrònica dura
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 18 juny (EUROPA PRESS) -
Cabaret Voltaire ha fascinat aquest dijous el públic del festival Sónar de Barcelona amb el seu característic synth-pop industrial i el seu pols robòtic, desplegat per Chris Watson i Stephen Mallinder, els dos únics membres vius del quartet original, juntament amb la banda que els acompanya en la gira.
Al SónarHall, els britànics han recorregut alguns dels seus temes més icònics, gravats originalment amb cinta magnètica, sintetitzadors i oscil·ladors diversos, i portats al directe també amb baix, guitarra, bateria electrònica i una veu molt processada.
El concert s'emmarca en el 50è aniversari de la seva primera actuació el 1975, a la seva Sheffield natal, molt abans de ser considerats pioners: va acabar en una baralla iniciada per un públic embriagat al qual no va agradar la proposta arriscada de la banda, i va acabar amb Mallinder a l'hospital.
Mig segle després, amb més de 70 anys i davant d'uns assistents molt més receptius, els 'Cabs' s'han retrobat en una sèrie de concerts amb els quals estan recorrent l'Europa continental, els Estats Units i el Regne Unit, i que serveixen també com a homenatge a Richard H. Kirk, membre original traspassat el 2021.
Així, entre les 22 i les 23 hores d'aquest dijous, al recinte Gran Via de Fira de Barcelona han ressonat els aguts estridents, baixos ressonants i cadència mecànica de temes com 'The Set Up', 'Crackdown', 'Spies in the Wire' i 'Just Fascination', tan ballables com abrasius.
En un escenari fosc i amb visuals distorsionats i parpellejants, construïts a base de fragments de pel·lícules 'vintage' alternats amb efectes digitals, l'estètica de Cabaret Voltaire ha recordat els orígens dadaistes del seu nom.
La banda ha seguit el repertori amb 'Yashar', 'Easy Life' i 'Do Right', entre d'altres, i ha rematat amb 'Nag Nag Nag' i 'Senseria', ballades per un agraït públic que no ha escatimat en aplaudiments.
EL CLUB DE LES TRASTORNADES
En un registre completament diferent, tres hores abans, Metrika ha ofert el seu xou al SónarPark, en el qual ha donat la benvinguda "al club de les trastornades" a unes primeres files entregades a la seva proposta descarada, a la qual s'ha anat sumant la resta del públic que, progressivament, l'ha anat entenent.
Sense pudor ni pèls a la llengua i amb tota la seguretat sobre l'escenari, la 'mare fundadora' ha rapejat sobre sexe, diners, desig i medicació en temes com 'Las plásticas', 'Olor a perfume', 'Una bimbo por Madrid', 'Ya T Has Corrido?' i 'Humedad Valenciana'.
La castellonenca ha desplegat una estètica a cavall entre les nines Monster High i la conilleta Playboy, com ella mateixa canta, lluint mitges negres, minifaldilla i top platejats i ulleres de sol, acompanyada de 4 ballarines que s'han mogut fins a l'extenuació amb les bases ressonants de dembow, reggaeton, trap i fins i tot hard techno, sobre les quals han sonat les provocatives barres de l'artista.
Metrika, que s'autodefineix "tan 'zorrona' i tan coqueta" a 'Virgen putita', ha tancat l'espectacle amb aquest i amb dos més dels seus temes més coneguts: un molt aclamat 'Toto de loca' i una 'Diva del Infierno' final.
ALTRES PROPOSTES
Al llarg de la jornada d'aquest dijous, la primera d'un Sónar que, per primera vegada, concentra tota la seva activitat a Gran Via, també s'han pogut veure les actuacions de les DJs Loli Zazou i La Sofy, totes dues argentines; Arp Frique i el seu cor gòspel-funk The Perpetual Singers; el projecte Mina & Bryte, a cavall entre el Regne Unit i Ghana, i els també britànics Scaler, directament des de Bristol, barrejant trip-hop i drum'n'bass.
La nit segueix amb el pols electro-house i techno de Boys Noize, els 'beats' durs i accelerats de Kettama i el directe de Daniel Avery, mentre Speedy J i els seus convidats improvisen una sessió única al SónarCar, una fórmula que repetiran també aquest divendres i dissabte.