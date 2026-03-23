Ca7riel & Paco Amorós actuaran al setembre a Barcelona i Madrid per presentar 'Free Spirits'

BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El duo Ca7riel & Paco Amorós actuaran a Barcelona i Madrid al setembre en la seva gira per presentar el nou disc 'Free Spirits', informa aquest dilluns la promotora Live Nation en un comunicat.
Ca7riel & Paco Amorós oferiran el seu nou xou el 10 de setembre al Palau Sant Jordi de Barcelona, i el 17 de setembre al Movistar Arena de Madrid amb una barreja de trap, pop i rock, i les entrades es posaran a la venda aquest divendres.
Els concerts de Ca7riel & Paco Amorós formen part de la gira mundial 'Free Spirits World Tour', que recorrerà Llatinoamèrica, Amèrica del Nord i Europa entre maig i novembre.