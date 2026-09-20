Bustinduy exigeix a les CC.AA. que despareguin les llistes d'espera en dependència per el 2028

Diego Radamés - Europa Press
Assegura que la reorganització de l'esquerra plurinacional "progressa adequadament"
BARCELONA, 20 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Drets Socials, Pablo Bustinduy, ha exigit a les comunitats autònomes que les llistes d'espera es redueixin a la meitat el 2027 i arribin a "zero" en el 2028, després d'acordar-se que el finançament de la Llei de Dependència sigui al 50% entre Estat i comunitats.
"La part que queda ara és realitzar una labor de pressió, de vigilància i d'exigència sobre les comunitats autònomes perquè compleixin, ja que tenen el doble de recursos per a la dependència", ha dit en una entrevista de 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Ha remarcat que la reforma, aprovada al juliol, redueix de 6 a 3 mesos el termini que tenen les comunitats per resoldre els expedients i que les llistes d'espera són el resultat "directe" de les retallades en la dependència en la dècada anterior, que situa en 5.406 milions d'euros.
Ha assegurat que amb la reforma el futur del sistema és "afalagador" i que es construirà un sistema de cures que considera a l'altura del que necessita la societat.
Amb la injecció de l'Estat de 6.200 milions, Bustinduy defineix la reforma com "la més ambiciosa possible" per transformar el sistema de cures, el qual explica que passa d'un sistema pensat en grans residències a un sistema que permet a la gent seguir vivint a les seves cases durant el major temps possible amb la major qualitat de vida possible.
HABITATGE
Preguntat per l'abstenció del PSOE sobre la prohibició de compra de pisos a fons d'inversió, el ministre ha titllat la decisió de "incomprensible".
"No anem a baixar els braços. Però l'acord ja existeix. És un decret llei negociat durant tres anys amb el PSOE que congela lloguers a preus de fa 5 anys, combat el frau dels pisos turístics i de temporada i frena desnonaments. Estava previst portar-ho al Congrés al juliol i no es va complir", ha dit.
LEGISLATURA
Ha augurat que a la legislatura i al Govern espanyol li "queda molt per aconseguir" encara que ha admès que a Sumar li agradaria que hi hagués menys resistències per la part socialista.
Ha situat en l'exigència de la prestació universal per criança per erradicar la pobresa infantil i la gratuïtat dels menjadors escolars en l'educació pública com les demandes de la seva cartera per al futur debat pels Pressupostos Generals de l'Estat.
CEUTA
Preguntat per la col·laboració del govern de la ciutat autònoma de Ceuta davant de la crisi migratòria, Bustinduy ha apuntat que la ciutat "no es fa càrrec" de les seves competències.
"El senyor Alberto Núñez Feijóo, i desgraciadament, per a mi de manera incomprensible, el senyor Juan Jesús Vivas, estan contribuint a mantenir una situació absolutament insostenible, per què? per treure profit polític?", ha preguntat.
FUTUR DE L'ESQUERRA PLURINACIONAL
Sobre la reorganització de l'esquerra plurinacional, el ministre ha expressat que aquesta "progressa adequadament" i que el fet d'actuar amb prudència en referència als noms i les sigles és segons considera un senyal que les coses s'estan fent bé.
"L'objectiu és oferir una candidatura solvent i eficaç per frenar a l'extrema dreta. Confio plenament que l'espai estarà a l'altura quan correspongui i que li farà front a la coalició de Feijóo amb l'extrema dreta", ha dit.