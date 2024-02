Bustinduy assegura "màxima lleialtat i màxima col·laboració" del Govern central amb València després de l'incendi

BARCELONA, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha assegurat que el Govern central brindarà "màxima lleialtat i màxima col·laboració" a la Generalitat Valenciana i a l'Ajuntament de València després de l'incendi originat dijous en un edifici de la zona del Campanar, en el qual han mort 4 persones.

En una entrevista d'aquest divendres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha recalcat que "el Govern central, per descomptat, posarà tots els mitjans a disposició de la Generalitat Valenciana i de l'Ajuntament de València, com no podria ser d'una altra manera".

L'incendi, que més tard va afectar un altre bloc de cases confrontant, s'ha saldat a hores d'ara amb 4 persones mortes, 14 desapareguts i 15 ferits la vida dels quals no corre perill.