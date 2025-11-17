Busquen tres homes per apunyalar un menor de 17 anys a la plaça Catalunya de Barcelona

BARCELONA 17 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen tres homes per apunyalar-ne un altre de 17 anys a la plaça Catalunya de Barcelona aquest diumenge a la nit, que va ser trobat en estat greu per la Guàrdia Urbana (GUB), informen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets van tenir lloc cap a les 21.00 hores i va ser la GUB qui es va trobar el ferit, que presentava diverses ferides a l'aixella, els bíceps i la mà, per la qual cosa li van haver de fer un torniquet.
Els presumptes autors no estan identificats i la GUB i la policia catalana han obert una investigació conjunta per trobar-los.