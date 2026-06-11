Busquen un menor de 16 anys que va sortir en excursió guiada amb moto d'aigua a Roses (Girona)

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GIRONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Els equips d'emergència i de rescat busquen aquest dijous un menor de 16 anys que dimecres es va perdre amb moto d'aigua després de sortir amb un grup en una excursió guiada per Roses (Girona).
En el dispositiu participen els Bombers de la Generalitat, Protecció Civil, Salvament Marítim, la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, després que els Bombers rebessin l'avís a les 00.48 hores, si bé fonts del cos de Bombers apunten a Europa Press que va ser vist per última vegada dimecres cap a les 21.
El menor estava amb la resta del grup a l'altura de l'Almadrava i cala Canyelles i els equips d'emergència han intensificat la cerca a la costa per intentar trobar-lo.