Busquen a Lleida el responsable de cremar 20 contenidors divendres a la nit

LLEIDA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra busquen el responsable d'haver cremat 20 contenidors divendres a la nit als barris de la Bordeta i el Príncep de Viana de Lleida.

L'Ajuntament ha detallat que els incendis han estat provocats i que hi ha hagut "danys a set vehicles per la proximitat amb els punts de combustió", informa aquest dissabte en un tuit, recollit per Europa Press.

L'alcaldessa accidental de Lleida, Begoña Iglesias, ha qualificat els fets d'"inacceptables" i ha dit que la Guàrdia Urbana reforçarà la vigilància.