Busquen l'autor d'un atropellament múltiple a Granollers (Barcelona) aquest dissabte amb vuit ferits

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra busquen aquest diumenge el presumpte autor d'un atropellament múltiple a Granollers (Barcelona) aquest dissabte a la nit, han informat fonts coneixedores, i investiguen si va ser intencionat.
Vuit persones van resultar ferides al carrer Maria Palau, al barri del Congost, i alguns veïns van reconèixer el presumpte autor de l'atropellament.
El conductor va xocar contra un fanal al lloc i el cotxe va perdre llavors el para-xocs, però va continuar la marxa.
No es descarta que el cotxe sigui el mateix que ha aparegut cremat de matinada a la població pròxima de Canovelles.
Veïns de Granollers es van concentrar al lloc de l'accident en protesta pels fets.