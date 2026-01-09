Busquen a l'agressor que ha deixat una mare i una filla en estat molt greu a Calella (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan buscant al presumpte agressor que aquest dijous ha agredit a una mare i a la seva filla a Calella (Barcelona) i que ha deixat a ambdues dones en estat "molt greu", han confirmat fonts del cos a Europa Press.
Segons ha avançat Ser Catalunya, l'agressió es va produir sobre les 15 hores d'aquest dijous a l'interior del domicili familiar.
Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de la policia catalana i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van traslladar d'urgència a ambdues dones a un centre hospitalari.