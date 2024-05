Busquen un home desaparegut mentre es banyava amb un amic a la platja de Roses

GIRONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -

Un home ha desaparegut aquest dijous cap a les 7 hores mentre es banyava acompanyat d'un amic a la platja de Roses (Girona), segons han explicat fonts policials a Europa Press.

Un pescador ha observat un home a l'aigua que demanava ajuda, l'ha rescatat i l'ha portat al port, segons ha avançat 'El Caso'.

L'home, de nacionalitat francesa --com el desaparegut-- s'ha dirigit a l'Ajuntament de la localitat per explicar que estava nedant amb un amic i que havia desaparegut a la zona de l'espigó.

S'ha desplegat un dispositiu prop del mar, amb dotacions dels Bombers de la Generalitat; de la Guàrdia Civil; de Salvament Marítim i dels Mossos d'Esquadra, i també s'ha activat un helicòpter.

Fonts coneixedores han explicat a Europa Press que a la platja hi han trobat les pertinences del desaparegut, fet que "fa sospitar" que la víctima no ha sortit del mar, tot i que l'estan buscant per terra, mar i aire.