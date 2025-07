Busquen dues persones que poden haver estat arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona)

BARCELONA 12 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat tenen aquest dissabte a la nit un recerca en marxa de dues persones desaparegudes que poden haver estat arrossegades pel riu Foix a Cubelles (Barcelona), han informat a Europa Press.

El dispositiu preventiu que Bombers tenia a Cubelles (Barcelona), amb 18 dotacions terrestres i 1 aèria, estan treballant en la recerca.

Bombers ha explicat que l'avís no ha entrat via 112, sinó que una persona ha alertat directament al dispositiu de Bombers que hi havia en el lloc.