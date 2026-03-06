Actualitzat 06/03/2026 18:34

Busquen el conductor d'un cotxe trobat en una riera a Llinars durant el temporal

BARCELONA 6 març (EUROPA PRESS) -

Els Bombers de la Generalitat busquen el conductor d'un vehicle que han trobat negat a la riera Giola a Llinars del Vallès (Barcelona) durant el temporal de pluja que afecta Catalunya aquest divendres.

L'avís l'han rebut a les 14.32 hores i han activat 16 dotacions del cos, entre les quals efectius de la unitat subaqüàtica del Grup d'Actuacions Especials (GRAE) i un helicòpter.

Després d'accedir a l'interior del vehicle, negat enmig de la riera, no hi han localitzat ningú i han iniciat la recerca del possible conductor.

