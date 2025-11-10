La Build Peace 2025 vol convertir Santa Coloma (Barcelona) en "capital internacional" de la pau

BARCELONA, 10 nov. (EUROPA PRESS) -
La conferència Build Peace 2025 reunirà 300 participants entre activistes, acadèmics i artistes, a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), i té com a objectiu convertir la ciutat en la "capital internacional" del foment de la pau entre el 21 i el 23 de novembre.
Build Peace, organitzat anualment per l'ONG internacional Build Up, és una trobada internacional que explora com la innovació, la tecnologia i les arts poden contribuir "a transformar els conflictes i promoure la pau", informa en un comunicat d'aquest dilluns.
Després de celebrar-se a països com Kenya, les Filipines, Alemanya i Colòmbia, arriba a Catalunya coorganitzada per l'Institut Català Internacional per la Pau (Icip) amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Posarà el focus en tres grans eixos de debat --diàleg, seguretat i memòria-- per repensar "com fer front als reptes actuals, locals i globals, i construir societats més justes i pacífiques".
PROXIMITAT I CONVIVÈNCIA
L'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, ha destacat l'aposta de la ciutat de treballar per la pau des de la proximitat i la convivència, que considera "elements imprescindibles per construir societats cohesionades i justes".
El director de l'Icip, Kristian Herbolzheimer, ha destacat la necessitat de promoure la reflexió i el foment de la pau en l'actual context mundial "altament preocupant", davant l'alt nombre de conflictes bèl·lics al món, l'augment de refugiats i de despesa militar i la creixent desigualtat social.