Buhos i Leire Martínez s'uneixen a 'No hi ha pla B', tema sobre l'elecció d'un camí propi

BARCELONA 5 juny (EUROPA PRESS) -
Buhos ha presentat 'No hi ha pla B', una nova cançó que compta amb la col·laboració de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, i que reivindica el valor de triar un camí propi i dedicar-hi tota l'energia, informa Halley Records en un comunicat aquest divendres.
La banda de Calafell (Tarragona) celebra dues dècades de trajectòria amb aquesta nova cançó, que connecta amb una generació "marcada per les xarxes socials, la comparació permanent i la dificultat de concentrar l'atenció en allò que realment importa".
La col·laboració arriba en un moment "significatiu" per a tots dos artistes: Buhos estan immersos en la celebració del seu 20è aniversari amb una gira; i Leire Martínez està presentant el seu nou àlbum en solitari, 'Historias de aquella niña '.