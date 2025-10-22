Buhos celebrarà el seu 20è aniversari el 2026 amb 20 concerts

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -

El grup Buhos celebrarà el seu 20è aniversari de trajectòria el 2026 amb una gira de 20 concerts, a més de l'inaugural al Poble Espanyol de Barcelona el 14 de març i de tancament al Palau de la Música de Barcelona el 14 de novembre.

La banda de Calafell (Tarragona) actuarà el 2 de maig en el Calafell Music Weekend, el 3 en el Festival Strenes de Girona, en el Memorial Jordi Compte d'Olot el 9 de maig i el 22 de maig en el Festival Observa de Sabadell, informa la discogràfica Halley Records aquest dimecres en un comunicat.

La gira, que encara té dates i localitzacions per anunciar, també passarà pel Cabró Rock de Vic el 13 de juny, el Canet Rock el 4 de juliol, el Talarn Music Experience el 17 de juliol, el Festiuet de Salou el 18 de juliol i l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà el 24 de juliol, entre d'altres.