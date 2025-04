El BST vol arribar a les 1.000 donacions en la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries

BARCELONA 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits (BST) s'ha proposat arribar a les 1.000 donacions de plasma durant la Setmana Mundial de les Immunodeficiències Primàries (IDP), que se celebra des d'aquest dimarts fins al 29 d'abril.

Per fer-ho s'han habilitat per tot el territori català 43 campanyes especials diàries que se sumen als 12 centres fixos de donació de sang dels centres hospitalaris on es pot donar plasma habitualment, informa el BST en un comunicat aquest dimarts.

Amb el lema 'Quan dones plasma, hi guanyem tots', la campanya està protagonitzada per cinc protagonistes "anònims": tres donants habituals de plasma, una receptora i una professional del Banc de Sang.

La campanya vol contribuir a la "cursa de fons" per arribar a les 50.000 donacions de plasma el 2025, el 'Repte d'Or 2023-25' que l'organització va impulsar fa dues temporades amb l'objectiu de ser autosuficients en plasma en acabar l'any.

Per donar plasma s'han de complir els mateixos requisits que per ser donant de sang: tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en el cas de les dones, no estar embarassada.