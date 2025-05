El BST i l'Hospital del Mar (Barcelona) s'uneixen per a la recerca de teràpies avançades

BARCELONA 8 maig (EUROPA PRESS) -

El Banc de Sang i Teixits (BST) i l'Hospital del Mar Research Institute de Barcelona han signat aquest dijous un conveni de col·laboració per 4 anys per "aprofitar esforços i recursos per sumar sinergies" en la recerca de teràpies avançades.

Es tracta del Programa conjunt de Recerca en Substàncies d'Origen Humà (SoHO) i Teràpies Avançades, amb l'objectiu d'afavorir l'aplicació assistencial per "poder-ne accelerar la repercussió en els pacients", informa el BST en un comunicat.

Pretenen impulsar l'activitat científica de manera "integrada i conjunta"; promoure projectes competitius de recerca --públics o privats i nacionals o internacionals--; i crear unitats de recerca clínica amb el Programa de Investigación Clínica del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.

La col·laboració contempla la creació d'una estructura organitzativa conjunta i un pla estratègic de recerca: es comprometen a proporcionar recursos humans, financers i instal·lacions per executar el programa.

El nou director del programa, Luis Álvarez-Vallina, ha afirmat que aquest programa reforça el compromís amb la recerca i innovació en salut; i el director de l'Hospital del Mar Research Institute, Joaquín Arribas, ha assenyalat que la col·laboració institucional "és clau per a una medicina personalitzada i eficient".