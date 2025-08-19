El BSC desenvolupa un sistema que pronostica brots de dengue a Barbados amb 3 mesos d'antelació

Es basa en diversos indicadors meteorològics
BARCELONA, 19 ago. (EUROPA PRESS) -
Investigadors del grup de Resiliència a Salut Global del Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS) han desenvolupat un model predictiu capaç de pronosticar brots de dengue a Barbados amb fins a 3 mesos d'antelació.
El model, publicat a la revista 'The Lancet Planetary Health', incorpora interaccions entre variables climàtiques com indicadors de temperatura i precipitacions amb diferents intervals temporals, i pot pronosticar la probabilitat d'un brot de dengue i el nombre de casos, informa el BSC en un comunicat aquest dimarts.
La investigació ha posat de manifest que les condicions "extremadament seques" 5 mesos abans d'un brot, seguides de temperatures més càlides 3 mesos abans i fortes precipitacions un mes abans, provocaven la major incidència de dengue.
MILLORA "SIGNIFICATIVA"
El model va identificar correctament el 81% dels brots observats durant la validació del model per al període de 2021 a 2022, millorant "de manera significativa" els models de vigilància tradicionals.
La primera autora de l'estudi i doctoranda al grup de Resiliència a Salut Global del BSC, Chloe Fletcher, ha explicat que en centrar-se en les interaccions entre els diferents factors, van poder preveure "millor" el risc de brots de dengue a Barbados.
"Aquestes previsions proporcionen als responsables de la presa de decisions a escala local i regional informació útil i oportuna per mitigar o prevenir l'aparició d'un brot", ha apuntat.
MUNDIAL DE CRIQUET
En col·laboració amb el Ministeri de Salut i Benestar de Barbados i altres organismes, l'equip científic va aplicar el model en un context real abans de la Copa del Món de Criquet Twenty20 (T20) masculina, que es va celebrar a Barbados al juny de 2024.
Va pronosticar una probabilitat del 95% d'un brot de dengue basat en els casos observats i les condicions climàtiques previstes per a març de 2024, la qual cosa va provocar, abans del torneig, controls addicionals i nous tractaments als llocs de cria de mosquits coneguts al voltant de la seu de l'esdeveniment i les comunitats properes.
A partir de 2025, el model formarà part d'un sistema nacional d'alerta primerenca del dengue a Barbados.
De cara al futur, l'equip té previst seguir validant el model i explorar la seva aplicació a altres contextos geogràfics i malalties sensibles al clima.