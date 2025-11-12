El BSC compleix 20 anys i Collboni i Montserrat destaquen el seu impacte i ho veuen referent en ciència

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)
El Barcelona Supercomputing Center - Centre Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) ha complert 20 anys d'història i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacat l'impacte que té la seva investigació en la societat, i la consellera d'Investigació i Universitats de la Generalitat, Núria Montserrat, ho veu referent en ciència.
En l'acte aquest dimecres pels 20 anys en l'Auditori Vèrtex de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Collboni ha defensat que el BSC és un petit gran miracle, en les seves paraules, i destaca que tot el que s'assaja i investiga en ell té "impacte sobre la vida de la gent".
Ha destacat que "la fórmula que funciona" és que hi hagi col·laboració públic-privada i entesa entre les diferents administracions, i ha incidit en l'orgull com a ciutat de poder ser seu del BSC, amb la seva capacitat d'atreure talent.
NÚRIA MONTSERRAT
Per la seva banda, Montserrat ha afirmat que el BSC és un referent científic i tecnològic que, en aquests 20 anys, ha generat coneixement i "situat a Catalunya i Espanya en el mapa de la investigació i el rendiment".
Assegura que és un centre pioner en molts àmbits, com la simulació climàtica, la transició energètica o la Intel·ligència Artificial (IA), i que es tracta d'un "espai físic on la ciència, la tecnologia i la humanitat treballen junts per anticipar el futur".
BSC, "EL GRAN CERVELL DIGITAL D'ESPANYA"
El secretari d'Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz, ha posat en valor que el BSC impulsa solucions per donar resposta als reptes importants de l'actualitat i considera que "ha contribuït a esculpir la intel·ligència col·lectiva" del país.
"El BSC avui és el gran cervell digital d'Espanya", insisteix en l'aposta del Govern central pel lideratge públic en les tecnologies més disruptivas i assegura que en els últims 5 anys s'han aportat 552 milions d'euros a aquest consorci, 3 vegades més que el que ha aportat l'Estat en els 15 anys anteriors, indica.
"LA CIÈNCIA HA DE SER RELLEVANT"
En la seva intervenció, el director del BSC, Mateo Valero, ha insistit que "la ciència ha de ser rellevant" ja que, al seu judici, si no es resolen els problemes de les persones no val la pena investigar.
Ha recordat la signatura en 2004 del primer supercomputador MareNostrum, així com la inauguració del BSC l'1 d'abril de 2005, i ha considerat que el BSC és "el punt de trobada de col·laboració entre les administracions" --Govern, Generalitat i la UPC-- així com entre la ciència i la societat.
Valero ha insistit que l'objectiu és "fer ciència per fer un món millor" i, per als propers anys, afirma que el centre vol impulsar la col·laboració en l'àmbit de la Defensa i considera que el BSC hauria d'estar connectat amb l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
SOBIRANIA
El director associat del BSC, Cristian Canton, ha assenyalat que Europa necessita accelerar en l'àmbit tecnològic per posar-se a l'altura d'Estats Units, Xina i altres potències per a la sobirania tecnològica, diu, i creu que el BSC "va a ser segur una peça estratègica en aquesta partida d'escacs" en els propers 20 anys.
"En els propers 20 anys el BSC vol seguir sent un catalitzador d'impacte, de riquesa i un jugador de la Champions League de la tecnologia", afegeix.
El director executiu d'EuroHPC, Anders Jensen, ha defensat que el BSC és un "exemple tangible que, unint forces, es pot fer millor" i creu que amb equipaments com el BSC s'aconsegueix l'objectiu de tornar a posar a Europa en el mapa de la supercomputación.
En l'acte també estaven el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, i el rector de la UPC, Francesc Torres; i ha comptat amb una actuació de Maria Arnal, que ha interpretat la peça 'Madrigal', del seu projecte 'Estima', feta amb tècniques de IA.